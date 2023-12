Palermo, Gazzetta dello Sport: “Centrocampo, dieci gol per Corini. Stulac e Segre…”

Nonostante infortuni e fisiologici oscillazioni di rendimento, l'apporto del centrocampo del Palermo alla fase offensiva in questo girone d'andata è stato a dir poco determinante. Interessante il focus pubblicato sull'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" che certifica il contributo del comparto nevralgico alle sorti della compagine di Corini sia in termini di rifinitura sia di finalizzazioni. Ben dieci le reti messe a segno dai centrocampisti del Palermo in queste prime diciannove partite di campionato. Mattatori Leo Stulac, suo l'ultimo ed decisivo acuto nel match vittorioso contro la Cremonese, e Jacopo Segre vero specialista negli inserimenti aerei ed autore di tre gol di testa sui quattro realizzati. Poker di gol anche per il playmaker sloveno, un centro a testa per centrocampisti esperti ed abili nell'attaccare lo spazio aperto dai movimenti degli attaccanti come Henderson e Coulibaly. L'ex Empoli ha aperto le marcature al Braglia di Modena, mentre il jolly di centrocampo senegalese ha griffato con una zuccata vincente il successo contro il Brescia al Barbera. Solo il Sudtirol, con dodici reti del reparto mediano, ha fin qui fatto meglio. Sul bilancio altoatesino incidono però pesantemente gli otto gol su rigore del capocannoniere cadetto Casiraghi. Palermo che ha conquistato ventuno dei trentadue punti complessivi grazie ai gol del suo centrocampo. Dato virtuoso e sorprendente, se si pensa allo scarso apporto in questo senso del reparto nella stagione precedente. La rosea chiude l'approfondimento sottolineando come adesso bisogna necessariamente trovare maggiore filtro e schermatura in mezzo al campo, per ripristinare densità ed equilibrio tra i reparti e limitare il numero dei gol incassati da Lucioni e compagni.