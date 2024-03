Palermo, Gautieri: “Squadra in buone mani, può puntare ancora al secondo posto”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore di Avellino e Pisa, Carmine Gautieri, in merito al percorso del Palermo di Eugenio Corini in Serie B e non solo.

Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di TvPlay per analizzare il momento di forma del Palermo di Corini e il percorso della favorite per la promozione in Serie A . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il Palermo non ha avuto una continuità importante. Troppi punti persi per strada, il cammino è molto altalenante. Lavoro di Corini? Per me i rosa sono in buone mani e possono puntare ancora al secondo posto. In caso di playoff i tifosi sarebbero un fattore in positivo”, afferma l'allenatore originario di Napoli.