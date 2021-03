Palermo, Floriano attaccante da trasferta: l’ex Bari l’unico rosanero a far gol in due sfide diverse lontano da casa

Roberto Floriano ambisce al podio di attaccante da trasferta.

L’attaccante rosanero con la rete messa a segno in casa della Paganese ha raggiunto Lorenzo Lucca per quanto concerne le realizzazioni siglate lontano dal Barbera. Il centravanti piemontese, scrive l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’, ha fatto gol solo contro la Turris mentre l’ex Bari è andato in rete contro due squadre diverse quali Juve Stabia e Paganese. Nella classifica generale si avvicina ai primi della classe con le sue 3 reti realizzate agganciando Rauti, prima di lui Lucca (10 reti), Luperini (5) e Saraniti (4).

