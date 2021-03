Palermo, De Rose ammonito a Pagani: salterà il match contro il Monopoli

Secondo successo esterno di fila per il Palermo di Giacomo Filippi.

Ieri sera, in occasione della sfida valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha conquistato una vittoria pesante e sporca al culmine di una partita non certamente entusiasmante. Tre punti che riscattano il flop interno contro la Juve Stabia, che danno slancio e morale in vista del prossimo impegno ufficiale.

Chi salterà certamente la gara contro il Monopoli, in programma sabato 20 marzo allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani” è Francesco De Rose. Il centrocampista ex Reggina, diffidato, è stato ammonito nel secondo tempo dopo aver trattenuto Diop, attaccante della Paganese, lanciato in contropiede. De Rose, dunque, dovrà scontare un turno di squalifica. Tornerà a disposizione, invece, Lorenzo Lucca.