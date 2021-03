Paganese-Palermo, le pagelle dei quotidiani: Floriano il migliore, Marconi combatte e tira fuori i muscoli

Zero a uno. E’ questo il risultato finale maturato mercoledì sera allo Stadio “Marcello Torre”.

Secondo blitz esterno consecutivo per il Palermo di Giacomo Filippi. Dopo l’ennesima battuta d’arresto contro la Juve Stabia, in occasione della sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la compagine rosanero ha battuto la Paganese grazie alla rete messa a segno al minuto 60 da Roberto Floriano. Tre punti pesantissimi al culmine di una sfida tutt’altro che esaltante in termini di qualità del gioco espresso dalle due formazioni.

Mediagol.it vi propone i voti dei quotidiani ai calciatori rosanero e al tecnico Filippi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Pelagotti 6.5, Peretti 5.5, Palazzi 6, Marconi 6.5, Almici 5.5, Luperini 6, De Rose 6.5, Valente 6, Kanoute 6, Santana 6.5, Floriano 7, Odjer 6, Rauti 6, Saraniti 6, Somma sv; Filippi 6.5.

CORRIERE DELLO SPORT

Pelagotti 6, Peretti 6.5, Palazzi 6.5, Marconi 6.5, Almici 6.5, Luperini 6, De Rose 6, Valente 6.5, Kanoute 6, Santana 6, Floriano 6.5, Odjer 6, Rauti 6, Saraniti 6, Somma sv; Filippi 6.5

GIORNALE DI SICILIA

Pelagotti 6, Peretti 6, Palazzi 6, Marconi 6.5, Almici 6, Luperini 6, De Rose 6, Valente 6.5, Kanoute 6, Santana 6, Floriano 6.5, Odjer 6, Rauti 6, Saraniti 6, Somma 6; Filippi 6.5.