Palermo, fiducia in Brunori: il bomber al centro del progetto rosa. Adesso gol…

Errori dal dischetto a parte, Matteo Brunori è sempre al centro del progetto Palermo. Con i suoi 29 gol realizzati durante l scorsa stagione di Serie C, tra regular season e playoff, una larga fetta della promozione in Serie B conquistata dai rosanero è senza alcun dubbio dell'attaccante di Macaé. Nella stagione in corso del torneo cadetto 2022-2023, un score di tutto rispetto fin qui realizzato, che vede il numero 9 rosanero a quota tredici marcature al suo attivo ed un bagaglio di tre assist.

L’edizione odierna del "Corriere dello Sport" si sofferma sulla centralità di Matteo Brunori all'interno del progetto Palermo targato City Football Group. I numeri continuano a sostenere il capitano del Palermo, vicecapocannoniere della B e al sesto posto (a quota 45) nella classifica all-time dei marcatori rosanero. Nella mente dell'ex Juventus e Pescara, le imprecisioni dal dischetto mostrate in questa stagione peseranno certamente come un macigno. Per Brunori non è un momento di brillantezza mentale e forse anche fisica, e fisiologicamente ci può stare tutta. Rimasto a secco nelle ultime 5 gare , il suo ultimo gol risale al match casalingo contro la Reggina dello scorso 5 febbraio. A favore del bomber italo-brasiliano anche l'assenza di poche palle giocabili degne di nota, che molto spesso è lo stesso attaccante rosanero a trasformare in pietre preziose tra la sabbia arida del deserto.