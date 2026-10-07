La Repubblica analizza la rosa del Palermo costruita dal direttore sportivo Carlo Osti, sottolineando un elemento preciso: esperienza, mentalità vincente e capacità di gestire la pressione. Sono infatti 13 i giocatori rosanero che hanno già conquistato almeno una volta il campionato di Serie B, per un totale di venti promozioni in Serie A considerando i loro percorsi precedenti.

In cima alla classifica degli specialisti delle promozioni ci sono Federico Barba, Gabriel Strefezza e Luca Mazzitelli, tutti capaci di vincere per tre volte il campionato cadetto. Barba lo ha fatto con Empoli, Benevento e Como, Strefezza con SPAL, Lecce e Como, mentre Mazzitelli ha conquistato la promozione con Monza, Frosinone e Sassuolo. Alle loro spalle c'è Dennis Johnsen, che ha ottenuto due promozioni con Venezia e Cremonese. Hanno invece raggiunto una volta la Serie A Jesse Joronen, Joel Pohjanpalo, Pietro Ceccaroni, Mattia Bani, Tommaso Cassandro, Alessandro Gabrielloni, Estévez, Hernani ed Emanuel Gyasi.

L'esperienza non riguarda soltanto le promozioni, ma anche la leadership. Da quando Inzaghi è alla guida del Palermo, sono già quattro i giocatori ad aver indossato la fascia da capitano. Il principale riferimento è Bani, che l'ha portata per 27 volte, seguito da Jacopo Segre con 12 e Claudio Gomes con 6. Anche Ceccaroni e Pohjanpalo hanno avuto l'occasione di guidare la squadra durante una partita. A loro si aggiungono giocatori che hanno già ricoperto ruoli di leadership nelle precedenti esperienze, come Mazzitelli a Frosinone, Strefezza a Lecce e Mattia Perin, capitano in diverse occasioni alla Juventus.

È proprio a questi giocatori che il Palermo affida il compito di accompagnare i più giovani attraverso esperienza e carisma, con l'obiettivo della promozione. La parola, però, resta al campo: sabato alle 15 i rosanero torneranno a giocare contro l'Empoli, 21 giorni dopo il successo del Barbera contro il Padova.

Nel frattempo, Inzaghi continua a monitorare le condizioni di Hernani e Perin. Entrambi lavorano per tornare tra i convocabili già contro l'Empoli, ma lo staff medico e quello tecnico continueranno a valutarli fino alla rifinitura. La priorità resta evitare qualsiasi rischio di ricaduta, anche perché la profondità della rosa è stata costruita proprio per fronteggiare eventuali assenze.

Fonte: la Repubblica