Palermo, Elia ai tifosi: “Meritavate di più. Futuro? Spero di vedervi presto”

"Meritavamo e meritavate di più. Ho lavorato tanto sperando di poter rientrare insieme ai miei compagni per il finale di stagione, ma purtroppo i tempi di recupero non hanno coinciso con la mia enorme voglia di rientrare. In pochi mesi mi avete dato molto e un semplice grazie non sarà mai abbastanza. Speravo che la stagione andasse in maniera diversa per la squadra, per me e per tutta la città. Ma il calcio è anche questo: bisogna accettare e andare avanti cercando sempre note positive anche dagli eventi poco fortunati. Non so cosa riservi il futuro, ma spero di vedervi presto. Forza Palermo".