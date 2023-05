City Group, Galassi: “Tifo Milan ma brava Inter. Ordine importanza? Palermo dopo…”

Alberto Galassi, consigliere d'amministrazione del Palermo FC e membro del board del City Football Group , ha rilasciato un'intervista al Quotidiano Sportivo, soffermandosi anche sull'impegno preso con il club rosanero e sulla finale di Champions League che vede il Manchester City in lotta per il trofeo in finale contro l'Inter. Di seguito parte delle sue dichiarazioni:

"Palermo è un investimento del quale mi sono occupato e mi occupo in prima persona. Il City ha una sua filiera, sono tredici i club nel mondo che fanno riferimento a noi. In ordine d’importanza, il Palermo per potenziale di sviluppo viene subito dopo le squadre che abbiamo a New York e a Bahia, in Brasile. Il nostro è un modello che privilegia competenza, cultura, organizzazione […]. C’è chi ha investito più risorse del City, vincendo molto meno. In quindici anni di City abbiamo avuto solo quattro allenatori. I soldi senza programmazione non garantiscono risultati. È una banalità, ma è l’ennesima verità”.