Palermo, non solo Corini: da scogliere il “nodo” Elia in vista della prossima Serie B

Dopo il deludente pareggio contro il Brescia che ha chiuso la regular season di Serie B, il Palermo è rimasto fuori dalle prime otto posizioni e di conseguenza escluso dai playoff. Tuttavia, mister Eugenio Corini non ha ancora lasciato partire la squadra che questo lunedì è chiamata ad un confronto con il tecnico. I rosa hanno concluso al nono posto il proprio campionato da neopromossi, soddisfacendo appieno l'obiettivo delineato dalla società targata City Football Group. Dunque la permanenza del tecnico di Bagnolo Mella è probabile ma, nonostante ciò, i malumori dei tifosi non sono giustamente mancati per un approccio deficitario nel secondo tempo contro le "rondinelle" che ha rispecchiato il rendimento altalenante visto nel corso della stagione.

Oltre alla panchina, il Palermo dovrà pensare ad alcuni calciatori arrivati in Sicilia con la formula del prestito con opzione di riscatto ma che non hanno potuto disputare una buona fetta di campionato. Tra questi c'è Salvatore Elia, infortunatosi lo scorso 23 ottobre nel match pareggiato per 0-0 contro il Cittadella, con un infortunio che lo ha costretto a terminare anzitempo la propria stagione. Il cartellino dell'ex Benevento appartiene all'Atalanta, con un riscatto fissato a quota tre milioni di euro. Le opzioni in questo specifico caso sono due: il club nerazzurro dovrebbe riformulare la cifra per andare incontro ai rosanero vista la sportivamente tragica stagione di Elia, oppure, prolungare il prestito del classe 1999 per un ulteriore anno. Tra circa un mese, l'ex Juve Stabia compirà 24 anni e pertanto non sarà più classificato nella categoria "Under", fattore che potrebbe venir preso in considerazione dal club siciliano.