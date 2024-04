PALERMO, E’ UFFICIALE L’ESONERO DI CORINI: LA NOTA DEL CLUB

Eugenio Corini non è più l’allenatore del Palermo. Come avevamo anticipato, dopo la sconfitta subita nei minuti finali contro il Pisa, la panchina rosanero era in bilico. La società, infatti, stava valutando l’ipotesi di continuare o meno con il nativo di Bagnolo Mella che, dopo essere stato confermato a oltranza lungo il corso di questa stagione, si è ritrovato a dover lasciare Viale del Fante. Ora, infatti, è arrivata la decisione definitiva e Corini non sarà più l’allenatore del Palermo. Ecco, di seguito, la nota del club targato City Football Group: