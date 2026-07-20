Il Palermo oggi ha proseguito la preparazione svolgendo una doppia seduta: una mattutina e una pomeridiana. In programma domani, inoltre, la conferenza stampa di Tommaso Augello.

IL REPORT

"È proseguita oggi a Santa Cristina in Val Gardena la preparazione pre campionato del Palermo.

Al mattino i rosanero, dopo un’attivazione fisica e tecnica, hanno svolto un’esercitazione sulla costruzione dal basso e un lavoro sulla tattica offensiva. Nel pomeriggio la squadra guidata da Filippo Inzaghi ha effettuato un riscaldamento, una partita e un lavoro aerobico.

Domani, al termine dell’allenamento mattutino, Tommaso Augello parlerà in conferenza stampa."