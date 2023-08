Palermo, Di Francesco in città: l’arrivo, il bagaglio e la voglia di A. L’esordio…

Nelle immagini pubblicate dalla nostra redazione, (video Sarah Castellana, giornalista Sky Sport ed ex redattrice di Mediagol.it agli albori del suo percorso professionale) vengono documentati i primi minuti dell'ex Sassuolo e Lecce nello scalo siciliano, caratterizzati da un piccolo inconveniente, ovvero lo smarrimento del bagaglio da parte del nuovo calciatore rosanero. Oggi è il giorno della firma da apporre sul contratto e della ratifica dell'operazione, con tanto di annuncio ufficiale, da parte del club rosanero. Assolte le procedure burocratiche relative al tesseramento, Di Francesco dovrebbe svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni ed essere a disposizione di Corini già per il match di campionato contro la Feralpisalò in programma sabato 2 settembre al Barbera. Salvo improbabili intoppi, il calciatore sarà certamente inserito nella lista dei convocati per la sfida interna dei rosanero contro la formazione gardesana. Jolly offensivo prevalentemente a suo agio da estremo sinistro di un tridente, il classe 1994 è impiegabile anche sul fronte opposto ed adattabile all'occorrenza da seconda punta. Tecnica, rapidità ed intelligenza calcistica ne fanno un calciatore duttile, performante e moderno, che offre al tecnico di turno qualità ed un'ampia gamma di soluzioni nel roster offensivo. Buon background e numerose presenze in massima serie, Di Francesco rappresenta certamente un big per gli standard medi del torneo cadetto. Colpo di mercato di assoluto livello firmato dal binomio manageriale Rinaudo-Bigon, un plus in gradi di determinare e spostare gli equilibri in questa categoria.