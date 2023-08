VIDEO Palermo, ecco di Francesco: l’ex Lecce arriva in città, ma la sua valigia…

Il tanto atteso big del calciomercato estivo del Palermo targato City Football Group è arrivato a tarda sera nel capoluogo siciliano. Piccolo disguido e bagaglio smarrito, ma tanta voglia di mettersi subito a disposizione di Corini e nuovi compagni di squadra per il classe 1994 che firmerà un triennale con opzione per una quarta stagione con il club di viale del Fante. (Video Sarah Castellana, giornalista Sky Sport ed ex redattrice di Mediagol.it agli albori del suo percorso professionale)

Federico Di Francesco atterra all'aeroporto "Falcone e Borsellino" pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia del Palermo di Eugenio Corini. Il classe 1994 arriva dal Lecce a titolo definitivo e firmerà con il club di viale del Fante un contratto triennale con scadenza giugno 2026 ed opzione per un'eventuale stagione successiva. Bagaglio smarrito, ma tanta voglia di contribuire alle sorti della compagine rosanero che punta alla promozione in Serie A.. (Video Sarah Castellana, giornalista Sky Sport ed ex redattrice di Mediagol.it agli albori del suo percorso professionale)