Calciomercato Palermo, double Rinaudo: Coulibaly ok dopo Di Francesco. Damiani…

Palermo che piazza lo sprint in prossimità della chiusura delle liste in questa sessione estiva di calciomercato. Club rosanero che chiude il cerchio della sua campagna trasferimenti, sbloccando l'impasse che aveva caratterizzato le ultime settimane dopo un avvio di eccellente spessore sul piano strategico ed operativo. Centrati gli ultimi tre, focali, obiettivi per completare la rosa a disposizione di Corini. Terzino sinistro, con l'arrivo del nazionale danese Kristoffer Lund dall'Hacken, attaccnte esterno con il colpo Federico Di Francesco del Lecce, centrocampista duttile e prestante sul piano atletico con il guizzo che ha portato all'ingaggio di Mamadou Coulibaly. Blitz a sorpresa del binomio dirigenziale Rinaudo -Bigon con la Salernitana, e rapida definizione di un'operazione in entrata di assoluto livello per la Serie B. Il calciatore senegalese, l'anno scorso in prestito alla Ternana. è un centrocampista fisico e muscolare, in grado di dare forza, ritmo e sostanza in mediana. Chili, centimetri e dinamismo, quell'intensità che spesso, per attitudini dei singoli, manca in zona nevralgica al Palermo di Corini. Prestito con diritto di riscatto per il classe 1999, che ha un contratto in scadenza con la Salernitana nel giugno 2025. Coulibaly è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo, nelle prossime ore partirà il classico iter, tra visite mediche e procedure burocratiche, che fa da preludio al tesseramento di un nuovo profilo. L'arrivo dell'ex Ternana completa il roster di centrocampo di Corini e sblocca l'uscita di Damiani che, come già anticipato nei giorni scorsi, si trasferirà in prestito alla Juventus Next Gen in Lega Pro. Salvo improbabili colpi di scena ed operazioni di contorno marginale, la sessione di calciomercato del club targato City Football Group si chiude qui. Monitoraggio costante di eventuali ghiotte occasioni su talenti di prospettiva, definizione delle uscite di qualche esubero da tempo fuori dal progetto. Lucioni, Ceccaroni, Mancuso, Insigne, Vasic, Desplanches, Lund, Henderson, Di Francesco, Coulibaly. Mix perfetto tra big e senatori per la categoria e prospetti talentuosi di alto lignaggio in chiave presente e futura. Tutti, o quasi, arrivi figli di espresse richieste da parte del tecnico, anche se non sempre in qualità di prime scelte. Elementi di assoluto livello e perfettamente funzionali al credo calcistico di Corini. Al culmine di un calciomercato estivo di rimarchevole caratura, il Palermo ha tutte le carte in regola per competere con le migliori squadre del campionato di Serie b ed aspirare legittimamente alla promozione.