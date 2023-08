Calciomercato Palermo, Damiani entra nel mondo Juventus: è ad un passo dalla Next Gen. I dettagli

Avellino, Pescara e Vicenza in Lega Pro le squadre che si erano mosse per il classe 1998. Reggiana e Feralpisalò in B hanno effettuato solo timidi sondaggi. La Triestina la società che sembrava aver mosso i passi più decisi con Palermo ed entourage del calciatore, ma la trattativa nelle scorse settimane ha subito una brusca frenata, con il club che ha definito l'ingaggio del centrocampista centrale Omar Correia dal Koper, classe 2000 francese di grande prospettiva. Poi, l’opzione Brescia: il profilo di Samuele Damiani, gradito al ds del Brescia ed ex dirigente del Palermo, Renzo Castagnini, poteva costituire una potenziale contropartita tecnica qualora si sarebbero creati i presupposti per imbastire una trattativa in extremis per Dimitri Bisoli. Un affare complicato.