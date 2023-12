Palermo, Di Francesco ed Insigne: la firma dei big nel rilancio della banda Corini

Roberto Insigne e Federico Di Francesco , prelevati in estate rispettivamente da Frosinone e Lecce rappresentano due big assoluti per gli standard dell'attuale campionato cadetto. Carisma, sostanza, estro e qualità tecnica, unitamente ad una straordinaria versatilità che consente a Corini di ruotarli in seno al tridente e, all'occorrenza, varare una diversa declinazione tattica in subordine alla rispettiva disposizione negli ultimi venti metri. Background calcistico di livello, esperienza e fantasia in dote al roster offensivo di un Palermo , attualmente quinto in classifica, a -3 dal secondo posto.

Due promozioni in Serie A per l'attaccante esterno di origini campane, con la maglia del Benevento nel 2019-2020 , quindi il campionato trionfale con il Frosinone di Grosso in cui Insigne ha recitato da assoluto protagonista con otto reti e due assist vincenti. Aculeo affilato da tridente, estremo ideale in un 4-3-3 capace di ricoprire anche il ruolo di seconda punta o esterno alto con marcate propensioni offensive in altri sistemi di gioco. 367 apparizioni in carriera , tra settore giovanile e prime squadre : 86 gol e 58 assist !

Altro percorso per il numero diciassette rosanero, autore di tre reti fin qui in stagione contro Feralpisalò, Como e Cremonese. La formazione nel settore giovanile della Roma, la crescita nella Primavera del Pescara ed il debutto tra i professionisti con Cristian Bucchi in panchina nel 2013, in A. Lega Pro formativa tra Gubbio e Cremonese, il grande salto alla Virtus Lanciano in B, gli otto gol e cinque assist nella stagione cadetta 2015-2016 e la chiamata superlativa del Bologna, per fare sul serio in massima serie. Due campionati in rossoblù, il passaggio a Sassuolo passando per il trasferimento alla SPAL fino alla retrocessione in B. Il campionato deludente in cadetteria tra le fila spalline e l'Empoli come ancora di salvataggio nel 21-22, la cura Andreazzoli e la salvezza. Quindi la scommessa di Corvino, vinta insieme a Marco Baroni lo scorso anno a Lecce, con tanto di mantenimento della categoria. 238 presenze fra i professionisti (di cui ben 158 in Serie A), condite da 35 gol e 30 assist. Semplicemente, Federico Di Francesco.