Palermo, Corriere dello Sport: “Scelte obbligate con la Sampdoria in mezzo, Corini…”

Un rientro importante sulle corsie in difesa, due assenze pesanti a centrocampo. Luci ed ombre dall'infermeria per Eugenio Corini in vista della delicata trasferta del suo Palermo contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Il tecnico rosanero nella sfida di Marassi ritroverà Alessio Buttaro tra i convocati, il jolly difensivo torna a disposizione dopo oltre due mesi di sosta forzata ai box. Un recupero prezioso nella gestione delle rotazioni sulle corsie in retroguardia, a cui fanno da contraltare due assenze piuttosto pesanti in mezzo al campo. Vasic e Coulibaly, alle prese con fastidiosi infortuni, non saranno arruolabili con ogni probabilità per le prossime tre gare, Corini potrà valutare il recupero di entrambi gli intermedi solo dopo la prossima sosta di novembre. Quattro uomini per tre maglie in zona nevralgica, con il coach di Bagnolo Mella che dovrà scegliere tra Stulac, Gomes, Segre ed Henderson per comporre la linea mediana da opporre alla formazione blucerchiata. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come a Venezia e Modena, il talento serbo e l'ex Salernitana hanno fornito un contributo fattivo alla vittoria consentendo a Corini anche di declinare in una sorta di 4-2-3-1 il consueto 4-3-3 di partenza. Parlare di emergenza è eccessivo, ma è chiaro che contro la Sampdoria di Pirlo le scelte a centrocampo per Corini saranno quasi obbligate, il tecnico rosanero avrà soltanto un interprete specialista del ruolo in panchina pronto ad entrare in corso d'opera in relazione a contingenze ed evoluzione del match. La brusca frenata figlia dell'unico punto conquistato nel doppio turno interno contro Spezia e Lecco carica di tensione il match contro la Sampdoria, con il Palermo in cerca di pronto riscatto ed i blucerchiati a cacci ad un successo di prestigio che diradi le nubi sul futuro di Pirlo, la cui posizione appare fortemente in bilico dopo il deludente avvio di stagione.