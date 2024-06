Palermo, Corriere dello Sport: “Rebus Lucioni, futuro del leader difensivo rosa…”

Ministro di una difesa che ha reso marcatamente al di sotto delle aspettative. Stagione travagliata e caratterizzata da vari intoppi di carattere fisico per Fabio Lucioni, totem del pacchetto arretrato del Palermo FC giunto al sesto posto della regular season ed eliminato nella doppi asemifinale playoff di Serie B dal Venezia di Vanoli. Personalità, leadership ed una mentalità vincente, come dimostrano le quattro promozioni ottenute dalla Serie B alla Serie A per il forte e roccioso centrale difensivo. Partito alla grande, come tutta la formazione rosanero, nelle prime otto gare, in cui la compagine di Corini brillava per solidità, equilibrio ed efficacia in fase difensiva. Poi il progressivo calo a livello di prestazioni e risultati, le certezze venute meno, un fastidioso infortunio muscolare che ha costretto Lucioni ai box per un lungo periodo nel frangente topico della stagione. Il rientro dell'ex Frosinone in prossimità dei playoff ha certamente conferito carisma e maggiore compattezza al pacchetto arretrato, ma non è bastato per compiere l'impresa sportiva nei playoff promozione. I troppi gol subiti sono stati una delle principali criticità che hanno zavorrato il percorso del Palermo nelle zone alte della graduatoria, ma l'efficacia della fase di non possesso chiama in causa tutti i reparti e non soltanto il pacchetto arretrato. Adesso il Palermo deve decidere se puntare o meno sull'esperto difensore in vista della prossima stagione: Lucioni ha un contratto con scadenza 2025 e trovargli una nuova sistemazione a trentasei anni non è esercizio semplicissimo, tuttavia, se gestito con oculatezza, può rappresentare risorsa e riferimento prezioso in una squadra che pinta senza indugi alla promozione diretta in massima serie. Le oltre 250 presenze in Serie B rappresentano una garanzia in questo senso.