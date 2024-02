Palermo, Corriere dello Sport: “Ranocchia subito plus per Corini. Cavani e Di Michele…

Focus del Corriere dello Sport su Filippo Ranocchia. Il talentuoso centrocampista classe 2001, giunto alla corte di Corini nella sessione invernale di calciomercato, è certamente protagonista ed artefice del momento d'oro vissuto dalla compagine rosanero. Palermo che ha cambiato volto e marcia grazie all'impatto dirimente dell'ex Juventus, che ha conferito una cospicua dote di qualità, ritmo e personalità, alzando notevolmente il livello in sede di costruzione della manovra e tessitura delle trame offensive. Tre gol, pesanti e di pregevolissima fattura, in quattro presenze. Il numero quattordici rosanero ha subito dimostrato di poter ampiamente spostare gli equilibri in questa categoria, rivelandosi da subito elemento perfettamente funzionale al 4-2-3-1 coniato da Eugenio Corini nelle ultime settimane. Dominante, incisivo, ispirato ed elegante. Il calciatore di origine umbra pareva inizialmente dover agire da mezzala, ma il tecnico lo ha saggiamente impiegato da trequartista nel cuore del tridente offensivo, nel ruolo di elastico, incursore e rifinitore al contempo, tra le linee a supporto di Brunori. Niente rodaggio o fisiologico frangente di integrazione ed apprendistato, Ranocchia si è preso il Palermo in mano da subito, facendo la differenza ed evidenziando uno spessore assoluto di altissimo lignaggio. Personalità, temi e visione di gioco, passo ed intelligenza calcistica da categoria superiore. Realtà emersa inconfutabilmente fin dall'esordio al Ceravolo contro il Catanzaro di Vivarini. Poi perla balistica e prestazione monstre contro il Bari al Barbera, stoccata chirurgica e vincente nella trasferta contro la Feralpisalò, per sbrogliare una matassa che si stava facendo molto complicata. Altra gara dominante al Barbera contro il Como, dopo un primo tempo difficile, l'ex Empoli è cresciuto alla distanza salendo in cattedra, con assist e giocate d'alta scuola, oltre al sigillo del raddoppio che ha di fatto chiuso il match. Forse neanche il più ottimista dei tifosi poteva auspicare un avvio così brillante ed esaltante di Ranocchia nella sua nuova avventura in Sicilia. Solo calciatori del calibro di cavani e Di Michele, giunti anch'essi nel mercato di gennaio a Palermo, avevano avuto un impatto cos' immediato e decisivo sulle sorti della squadra. Dopo qualche stagione travagliata tra A e B, Ranocchia può trovare nel Palermo targato City Football Group la dimensione ideale per forgiare ed esprimere il suo talento con profitto e continuità. Completando il suo già eccelso bagaglio tecnico, in ragione di giovane età ed inesplorati margini di miglioramento. Intanto, il classe 2001 è già l'idolo dei tifosi rosanero ed il nuovo faro del Palermo di Corini tornato prepotentemente in corsa per la promozione diretta in Serie A. Rosa reduci da tredici punti nelle ultime cinque gare e dalla netta vittoria nel big match contro il Como, già pronti ad affrontare la Cremonese nell'altro delicato incrocio d'alta quota in programma sabato prossimo allo stadio "Zini".