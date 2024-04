Palermo, Corriere dello Sport: “Ranocchia si riprende le chiavi del centrocampo”

Ranocchia si riprende le chiavi del Palermo e sarà titolare sabato contro la Reggiana. Il centrocampista era stato fuori dal campo dal 10 marzo, ma aveva segnato 4 gol in 8 partite. Nel frattempo, Nedelcearu, difensore rumeno, ha contribuito alla solidità difensiva della squadra. Nonostante l'arrivo di Lucioni, Nedelcearu è stato promosso titolare e ha dato il suo contributo con due gol. Mignani, l'allenatore, ha deciso di mantenere Nedelcearu in campo anche dopo il ritorno di Lucioni, preferendolo a Ceccaroni. Ranocchia potrebbe tornare titolare già sabato, ma bisogna ancora capire in quale posizione tattica. Mignani sta lavorando sullo schema delle prime tre partite, con due elementi a centrocampo e Di Francesco a supporto delle punte. Non ci sono conferme ufficiali, ma Aurelio potrebbe essere sostituito da un esterno più offensivo contro la Reggiana. Buttaro è il favorito, ma c'è anche l'opzione Segre.