Palermo, Corriere dello Sport: “Parma, l’ora di Brunori. Cercasi svolta nei gol”

Il Corriere dello Sport dedica un approfondimento al Palermo in vista della partita di Parma, in programma domenica al Tardini, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. L'articolo sottolinea che il tecnico EugenioCorini dovrebbe tornare al 4-3-3, modulo che ha dato maggiori garanzie in estate e nelle prime gare di campionato. Il 3-4-3 utilizzato contro il Catanzaro si è dimostrato un vero e proprio buco nell'acqua, quindi contro una formazione dalla grande espressione calcistica, tecnica e tattica come il Parma potrebbe essere più opportuno tornare al modulo sul quale si è lavorato ad inizio annata. Inoltre, il focus odierno evidenzia l'importanza di Matteo Brunori per il Palermo. Il bomber rosanero è stato in gol solo due volte nelle ultime otto partite, ma è ancora il miglior marcatore della squadra con 4 gol. Il Corriere dello Sport l'edizione odierna affermando che il Palermo deve assolutamente vincere a Parma per restare in corsa per la promozione in Serie A.