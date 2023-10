Palermo, Corriere dello Sport: “Sempre una rete verso il 90′. Corini non molla mai”

Il Palermo lascia spesso il segno in extremis, che sia per chiudere la gara o per indirizzarla sui binari rosanero. Il dato statistico.

L’articolo a firma di Paolo Vannini sottolinea come la compagine rosanero abbia gonfiato la rete così frequentemente nelle ultime gare, per la precisione sette volte nelle ultime nove partite. Caratteristica simbolo di una squadra tenace e dalle grandi ambizioni ma che evidenzia anche il fatto che nell'attuale Serie B spesso i match si decidano allo scadere visti gli equilibri tra le formazioni. Già dall'esordio stagionale in Coppa Italia, Edoardo Soleri aveva realizzato il gol del pareggio poco prima del 120', in cui tuttavia è arrivato il controsorpasso del Cagliari poco dopo.