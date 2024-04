Palermo, Corriere dello Sport: “Esami decisivi e finale di fuoco. Cura Mignani…”

Una sola vittoria nelle ultime dieci partite, la terzultima difesa del campionato, sette sconfitte interne complessive, un girono di ritorno che definire deludente è davvero un eufemismo. Il Palermo non riesce ad uscire dalla crisi di gioco, identità e risultati che lo attanaglia ormai da troppo tempo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport illustra il momento complesso e delicato vissuto dalla formazione rosanero, quando mancano tre giornate al termine della regular season e bisogna ancora vidimare l'accesso matematico ai playoff, possibilmente blindando l'attuale sesto posto in classifica. I numeri certificano che, sostanzialmente e nel complesso, il cambio di guida tecnica non ha fin qui sortito l'auspicata svolta. Tre punti in quattro gare hanno portato all'esonero di Corini dopo il ko di Pisa, tre punti nelle sue prime quattro apparizioni sulla panchina del Palermo per Michele Mignani. Gli accorgimenti tattici, volti principalmente a conferire equilibrio, solidità ed efficacia alla fase difensiva, hanno fornito riscontri fin troppo flebili e non decisivi. Tre pareggi contro Sampdoria, Cosenza e Parmn, poi il ko pesantissimo di sabato scorso contro la Reggiana di Nesta. I gol il Palermo, seppur con dinamiche diverse rispetto al passato, continua a subirli. Di contro, rispetto all'era Corini la produzione offensiva si è marcatamente impoverita sul piano di qualità ed incisività, la squadra fatica a gonfiare la rete avversaria ma anche solo a confezionare occasioni da rete o situazioni potenzialmente pericolose. Il noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea come qualcosa sotto il profilo psicologico si sia rotto in seno a questa rosa, al netto delle considerazioni tecnico-tattiche, è inspiegabile che un organico intriso di calciatori di esperienza, carisma e personalità non riesca a trovare il modo di vincere una partita. Urge ritrovare compattezza e curare minuziosamente il recupero sul piano condizionale di un giocatore fondamentale come Ranocchia, in grado di fornire qualità ed intensità in sede di costruzione e rifinitura, cercando di finire al meglio la regular season. Fare punti in queste ultime tre gare contro Spezia, Ascoli e Sudtirol sarà fondamentale, non solo per implementare morale ed autostima ma anche per evitare che Brescia e Sampdoria, entrambe in vantaggio con i rosa nel computo degli scontri diretti, possano insidiare l'attuale sesto posto occupato dalla squadra di Mignani. Plaermo che mantenendo questa posizione si giocherebbe al Barbera l'eventuale preliminare playoff con due risultati su tre, tra tempi regolamentari e supplementari, a sua disposizione.