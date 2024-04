Gazzetta: “Palermo impresentabile. Mignani e la mossa della disperazione…”

"Palermo, primo ko per Mignani. Una bella Reggiana fa il ribaltone". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Reggiana, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Prima sconfitta per Michele Mignani sulla panchina rosanero dopo i tre pareggi di fila ottenuti contro Sampdoria, Cosenza e la capolista Parma. Un ko maturato dopo il vantaggio iniziale firmato da Matteo Brunori. "Ribaltato, annichilito. La prima sconfitta di Mignani è davvero brutta, i meriti sono certamente della Reggiana che all’ultima chiamata utile per non essere risucchiata in zona playout ha mostrato coraggio", si legge.