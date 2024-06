Palermo, Corriere dello Sport: “Dionisi stringe Brunori e sprona Stulac. De Sanctis …”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riassume i temi focali sviluppati da Morgan De Sanctis ed Alessio Dionisi, rispettivamente nuovo direttore sportivo e nuovo tecnico del Palermo FC, nel corso della conferenza stampa di presentazione svoltasi al Renzo Barbera. Il manager ex Salernitana e Roma ha illustrato in modo piuttosto lineare e chiaro la strategia in sede di calciomercato, tracciando l'identikit dei profili ritenuti più funzionali al calcio di Dionisi e rispondendo anche ad alcune questioni spinose. De Sanctis ha di fatto blindato Segre e Brunori, investendoli del ruolo di perni imprescindibili del Palermo edizione 2024-2025 che punterà alla promozione diretta in Serie A. Rinnovo ai dettagli per l'ex centrocampista del Torino, presa di posizione netta sul futuro del bomber italobrasiliano che sarà il fulcro dell'attacco rosanero anche nella prossima stagione. Dionisi ha mostrato grande entusiasmo e nessun timore reverenziale al cospetto della sua prima esperienza al sud, in una piazza esigente ma straordinariamente affascinante e passionale come Palermo. La difesa a quattro come dogma, poi possibili varie declinazioni tattiche in relazione a caratteristiche dei calciatori e nuovi innesti provenienti dalla sessione estiva di mercato. Dionisi ha già contattato tutti i tesserati del gruppo che fanno parte del progetto tecnico, compreso Matteo Brunori. Parole di incoraggiamento e sprono per Leo Stulac, che il tecnico toscano ha già allenato con successo l'anno in cui ha ottenuto la promozione in Serie A ad Empoli, proprio con il centrocampista sloveno in regia. Molti volti nuovi saranno calciatori che hanno militato in Serie A nella stagione precedente o profili internazionali con grande appeal, per cui i tempi potrebbero dilatarsi e le negoziazioni essere un po'più complicate in ragione della serrata concorrenza.