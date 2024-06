LIVE Palermo, la conferenza stampa di presentazione di mister Dionisi e De Sanctis

Dionisi: "Come ho già detto la base è buona, dobbiamo ripartire dalle cose positive. Dopo 120 anni a Palermo c’è un centro sportivo bellissimo, per poter crescere e non tornare indietro. Vogliamo continuare a crescere. È giusto che ci siano aspettative, insieme ce la faremo a migliorare. Io ne sono convinto. Può sembrare un passo indietro, ne farò tre in avanti col Palermo. C’è tutto il potenziale. Cercherò di convincervi, se ce ne sarà bisogno, per andare nella stessa direzione. Tutti vogliamo vedere il Palermo in alto. Siamo tifosi allo stesso modo. Dobbiamo essere equilibrati, alla squadra dobbiamo trasferire questo. Per questo dico di ripartire dalle cose positive. Il massimo risultato te lo devi prendere e meritare. E forse non te lo prendi comunque, è per pochi eletti. Ma vogliamo arrivare a quello. Poi faccio l’allenatore e non lo psicologo. Voglio dare sicurezza attraverso un’identità di gioco. Sapevo benissimo che qua è fantastico lavorare. Ho dato massima apertura, non era importante la categoria. Ma fare calcio e avere idee chiare, un progetto ambizioso. Credo che qua la parola progetto è credibile, in altri posti no. Bisogna fare un ulteriore step, i numeri rimangono scritti e li ho ben chiari. Se miglioreremo la classifica miglioreremo anche i numeri. C’è margine per migliorare. Voglio far parte di questo progetto. Poi voglio stare sul campo. Roma non è stata fatta in un giorno. Il progetto si deve realizzare giorno dopo giorno. Pressione di una piazza come Palermo? Finalmente. Non posso decidere quali sono le squadre per me. Questa l’ho colta. Ogni piazza è diversa, ogni stagione è diversa. Per me esiste un’identità. Non credo che sia più difficile o più semplice. Mi devo adeguare all’ambiente. Attraverso quello svilupperemo il massimo per le nostre corde. Obiettivo è avere un’identità. Rialzarsi dopo ogni difficoltà, c’è tanta passione non pressione. Io ho passione per il calcio. Finalmente un’opportunità diversa. Ben felice di rappresentare questa città e questi colori unici, questa società".