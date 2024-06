Calciomercato Palermo, Gds: “Sprint Nikolaou in difesa, Spezia-Soleri. Brunori…”

Presentazione alla stampa del nuovo binomio tecnico-dirigenziale Dionisi-De Sanctis e grande fibrillazione in sede di calciomercato. Il Palermo lavora alacramente per allestire una rosa in grado di competere per la promozione diretta in Serie A nella stagione calcistica 2024-2025. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulle trattative più calde in casa rosanero, con De Sanctis che per quanto concerne il ruolo di difensore centrale pare aver virato con decisione su Nikolaou dello Spezia. Club ligure molto interessato al cartellino di Soleri ed intesa che sembra essere vicina tra le parti, con i prossimi giorni che dovrebbero segnare un'accelerazione decisiva che preluderà alla fumata bianca. Troppe sirene dalla Serie A per l'esperto Ferrari, in scadenza col Sassuolo, e club rosanero che ha deciso di puntare senza indugi sul centrale difensivo greco che Dionisi conosce e stima per averlo già guidato ad Empoli. Vandeputte resta obiettivo concreto ma con una serrata concorrenza da sbaragliare per il cartellino del belga, per cui il Catanzaro pretende una cifra vicina ai quattro milioni. Fulignati rimane più di un'idea per affiancare Desplanches e potenziare il roster dei portieri, con il Bari che monitora l'evoluzione della questione Pigliacelli. Varie opzioni ma fase di valutazione interlocutoria per quanto concerne l'esterno basso di sinistra, Carissoni, Di Chiara, Barbieri e Turicchia i profili seguiti. Piace Mazzitelli in zona nevralgica, stuzzica il giovane Giuseppe Hasa della Juventus Next Gen, Dionisi riflette sul futuro di Leo Stulac e valuta se puntare ancora sul playmaker sloveno in regia. De Sanctis ha blindato Brunori in sede di conferenza stampa, corroborando almeno sul piano dialettico l'ipotesi che il bomber italobrasiliano possa guidare l'attacco del nuovo Palermo di Dionisi che partirà tra le favorite del prossimo torneo cadetto.