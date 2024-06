Calciomercato Palermo, Gds: “No Mazzitelli, intrigo Vandeputte. Brunori, tutto tace”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia prova a fare un punto della situazione in chiave calciomercato per quanto concerne strategie e mosse del Palermo FC. Numerose le piste vagliate dal nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis a cacci di profili idonei e funzionali al progetto tecnico-tattico del novo allenatore rosanero, Alessio Dionisi. Sondaggi e contatti interlocutori, ma di fatto davvero poche le trattative che si possano definire tali quando il primo luglio aprirà ufficialmente i battenti la sessione e la settimana successiva prenderà il via il ritiro estivo del Palermo a Livigno. In bilico il futuro di Pigliacelli, con il Bari interessato e Desplanches titolare designato tra i pali del Palermo che dovrà recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione con l'intento inequivocabile di competere per la promozione diretta in Serie A. Piace Fulignati, ma l'ex portiere del Trapani vuole garanzie tecniche dopo l'ottima stagione a Catanzaro e non sarebbe propenso a fungere da dodicesimo di lusso. Lucioni è alla ricerca di un prolungamento contrattuale che il Palermo non gli concederà e strizza l'occhio allo Spezia, Ferrari ex Sassuolo e Nikolaou i profili su cui lavora il management rosanero per rinforzare la retroguardia. Piace Carissoni come esterno basso di sinistra, Vandeputte resta un obiettivo per l'attacco ma il Catanzaro spara alto per il jolly offensivo belga. Quattro milioni la richiesta della società giallorossa, Palermo pronto a sfiorare i tre cash ed inserire come contropartita a conguaglio uno tra Di Mariano e Soleri. Boa scuola Roma che piace anche allo Spezia, ma il milione di euro preteso dal Palermo per il cartellino del classe 1997 raffredda l'entusiasmo del club ligure. Il Frosinone non cedere il forte centrocampista Luca Mazzitelli in Serie B ad una potenziale diretta concorrente al vertice. Tutto tace per il cartellino di Matteo Brunori, Palermo che tratta sulla base di sei milioni di euro l'eventuale cessione del suo bomber, ma al momento nessuno sembra a farsi concretamente avanti mettendo sul piatto quella cifra.