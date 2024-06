Palermo, Gds: “Cambiaso, Frattesi, Scamacca e Raspadori, Dionisi top con i giovani”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sul nuovo tecnico del Palermo FC, Alessio Dionisi. Sarà proprio l'ex allenatore di Venezia, Empoli e Sassuolo, che ha già ampiamente dimostrato il suo valore in Serie A, a dover guidare la compagine rosanero verso il tanto agognato salto di categoria da compiere possibilmente nella prossima stagione. Coach versatile e promotore di un calcio propositivo,. Alessio Dionisi è già in città e verrà presentato a stampa e tifosi nella giornata di domani, mercoledì 26 giugno 2024, nella salta stampa del Renzo Barbera. Il noto quotidiano regionale evidenzia un tratto distintivo nella carriera del tecnico toscano, ovvero la capacità di forgiare, plasmare e valorizzare il talento dei giovani prospetti allenati fin qui. Tanti gli esempi illustri, con profili guidati da Dionisi proprio agli albori delle rispettive parabole professionali che oggi sono protagonisti con la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti bei campionati europei in corso di svolgimento in Germania. Dall'esterno mancino Cambiaso, che il nuovo mister del Palermo ha incrociato ad Empoli, a Scamacca, Frattesi e Raspadori con cui Dionisi ha condiviso un importante e formativo ciclo professionale nel Sassuolo. Una peculiarità virtuosa nel background del tecnico rosanero, vista anche la particolare sensibilità dello scouting del City Football Group nei confronti dei talenti under 23. L'auspicio è che Dionisi possa ripetersi nel capoluogo siciliano con prospetti di sicuro avvenire come Desplanches e Vasic e magari lanciare nell'orbita del firmamento calcistico mondiale qualche nuovo promettente innesto regalatogli dal binomio manageriale Bigon-De Sanctis in questa sessione estiva di calciomercato.