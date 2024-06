Calciomercato Palermo, CdS: “Idee Mazzitelli e Hasa, Stulac piace alla Samp”

Il Palermo andrà a caccia di un regista: il capitano del Frosinone è un'opzione, su di lui anche il Parma.

Mediagol ⚽️ 15 giugno - 09:10

Quale futuro per Leo Stulac? Due annate tutt'altro che fortunate con la maglia del Palermo ed un contratto in scadenza tra un anno, a giugno 2025. Nonostante l'arrivo di Alessio Dionisi in Sicilia, con il quale è stato protagonista nell'Empoli 2020/2021, l'esperto centrocampista sloveno potrebbe, dunque, lasciare Palermo ed il Palermo già nel corso della sessione estiva di calciomercato.

La Sampdoria, infatti, sarebbe sulle tracce di numero 6 rosanero. Il nuovo direttore sportivo blucerchiato Pietro Accardi potrebbe scegliere di affidarsi a qualche suo ex giocatore in questa nuova avventura in Serie B, mentre Stulac è alla ricerca di maggiore visibilità che potrebbe trovare proprio in Liguria. "Un motivo in più, per la dirigenza rosanero, per andare a caccia di un regista. Da non sottovalutare, a questo proposito, l’opzione Luca Mazzitelli (28), al netto di alcuni ostacoli come la possibile permanenza del giocatore a Frosinone e l’interesse di alcune società di A come ad esempio il Parma", scrive l'edizione odierna del "Corriere dello Sport".

Serviranno, in ogni caso, rinforzi anche in altri ruoli. A tal proposito, il Palermo sarebbe interessato al ventenne Luis Hasa della Juventus, un vero e proprio jolly con caratteristiche offensive. Resta da sciogliere, inoltre, il nodo Segre. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 sembra in una fase di stallo. Ed il centrocampista ex Torino, intanto, ha attirato l’attenzione di un paio di club sia in A (Lecce), sia in B (Pisa).