La Gazzetta dello Sport: “Palermo, due duelli di mercato con la Cremonese”

"Si comincia a muovere il mercato visto che tra un paio di settimane partono i ritiri". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che si sofferma sulle trattative in sede di calciomercato relative alle squadre di Serie B. L'ex Palermo Mattia Felici, che la Feralpisalò ha riscattato dalla Triestina a gennaio, è un obiettivo della Cremonese, in vantaggio rispetto alle altre concorrenti. Mentre per l'altra fascia "c'è un duello col Palermo per Vandeputte". E "la stessa asta può esserci anche per il portiere Fulignati", si legge.