Calciomercato Palermo, GdS: “Pressing su Carissoni. Vandeputte, settimana decisiva”

"Per la corsia pressing su Carissoni. Vandeputte, settimana decisiva". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis continua a lavorare alacremente al fine di allestire un organico che possa puntare alla promozione diretta. Una delle priorità del club targato City Football Group resta quella di ingaggiare un terzino competente sia in difesa che in attacco. Con Aurelio in procinto di partire, il Palermo avrebbe messo nel mirino Lorenzo Carissoni del Cittadella, "che si è distinto contro il Palermo la scorsa stagione fornendo assist decisivi e dimostrando una solida affidabilità. Tuttavia, con l’arrivo di Masciangelo, anch’egli con ambizioni di titolarità, Carissoni potrebbe essere disponibile", si legge. Sullo sfondo anche Di Chiara del Parma, con il club rosanero che starebbe valutando con attenzione tutte le opzioni, considerato anche l'interesse di altre squadre di Serie A e della Salernitana per lo stesso Carissoni.