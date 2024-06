Calciomercato Serie B, Gazzetta dello Sport: “Palermo, Caso-Vandepitte! Brunori…”

Interessante focus con le linee guida della sessione estiva di calciomercato pubblicato sull'edizione odierna de " La Gazzetta dello Sport". Una finestra non semplice con molti club, big a parte, alle prese con budget ridotti e varie incognite legate a diritti tv e riequilibrio dei bilanci in ottica ricapitalizzazione 2025-2026. Tuttavia, saranno, come sovente accade, gli attaccanti assoluti protagonisti ed oggetto del desiderio. Dai totem Tutino e Brunori che vogliono la loro chance in Serie A, a Coda, Charpentier, Cerri e Caputo. Spazio anche agli uomini di fantasia, quelli in grado di rompere gli equilibri e sparigliare le carte con il talento ed il genio calcistico. Giuseppe Caso rappresenta il perfetto prototipo del numero dieci, protagonista della promozione in A del Frosinone di Grosso un paio di stagioni fa, poi messo ai margini in quella appena conclusa nel girone di ritorno. Cessione in B rifiutata a gennaio, Palermo e Cremonese ancora sulle sue tracce, Grosso che lo rivorrebbe alle sue dipendenze per lanciare in orbita il Sassuolo. Occhio a Mattia Felici, luce fulgida tra le ombre di una Feralpisalò appena retrocessa dal torneo cadetto. Quattro gol e cinque assist da esterno a tutta fascia per l'ex Palermo, tra le rivelazioni più intriganti dello scorso campionato. Cremonese e Pisa pronte a contenderselo, con i grigiorossi pronti a mettere sul piatto un paio di milioni per il suo cartellino. Jari Vandeputte è quello che costa più di tutti. Tre milioni la richiesta del Catanzaro con il Palermo in pole position rispetto alle numerose pretendenti. Re degli assist nello scorso torneo cadetto, il Palermo potrebbe anche imbastire una maxi operazione con il club giallorosso che comprenderebbe il portiere Fulignti e forse Di Mariano. Tra i profili maggiormente monitorati anche quello di Anthony Partipilo, non in cima alle gerarchie di Pecchia a Parma ma che il tecnico ducale terrebbe volentieri con sé in Serie A.