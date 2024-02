Palermo, Corriere dello Sport: “Crisi alle spalle, frutto del lavoro. Ora match da A”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza in maniera approfondita la rinascita del Palermo dopo la sconfitta interna contro il Catanzaro , il primo dicembre. Sembrava che la squadra fosse in crisi, con Corini in bilico, problemi tattici irrisolti e prestazioni individuali scadenti. Ma da quel momento, grazie al lavoro sul gruppo e all'inserimento di alcuni giocatori chiave, il trend è cambiato radicalmente.

Nelle ultime nove partite, il Palermo ha conquistato 18 punti, una media di due a partita che lo ha riportato in alto in classifica. La squadra ha finalmente liberato il suo potenziale offensivo, pur evidenziando ancora alcune lacune in difesa, un problema che caratterizza tutto il campionato. Tuttavia, il DNA di questa squadra è fatto di tenacia, proprio come il suo allenatore. Lo si è visto anche a Piacenza, dove dopo un primo tempo in sofferenza, con Pigliacelli protagonista tra i pali, nella ripresa i rosa hanno inanellato una crescita graduale, culminata nei due splendidi gol finali. Il Palermo dimostra di avere quel cinismo e quella concretezza che sono tipiche delle squadre di livello. Adesso arrivano due scontri diretti che potrebbero avere un impatto importante sulla classifica. La squadra è pronta a dare battaglia e a confermare la sua ritrovata solidità al cospetto di Como e Cremonese, con le quali all'andata Brunori e compagni hanno segnato sei gol, incassati cinque e raccolto quattro punti!