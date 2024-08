Palermo, Corriere dello Sport: “C’è Costil, rinforzi in difesa e avanti. Terzino…”

Edizione odierna del Corriere dello Sport che fa il punto sul momento del Palermo di Dionisi, sospeso tra ultimi giorni di calciomercato estivo e avvio del torneo cadetto. Esordio doppiamente amaro al Rigamonti contro il Brescia per la compagine rosanero: sconfitta di misura al cospetto delle Rondinelle ed infortunio serio ad Alfred Gomis che terrà il portiere francese lontano dai campi di gioco per circa sei mesi. Una lesione al tendine rotuleo che interrompe bruscamente l'avventura dell'ex Torino e Rennes con il club targato CFG, parabola che era cominciata brillantemente a Parma, nei trentaduesimi di Coppa Italia, in un match in cui Gomis si era reso protagonista assoluto tra i pali con un rigore parato ed altri tre interventi decisivi per la qualificazione. Ora la dirigenza rosanero è alla convulsa ricerca di un portiere sul mercato, con De Sanctis che batte e vaglia numerose piste per ovviare all'emergenza nel ruolo. Andrea Consigli del Sassuolo pareva il prescelto, ma ragioni personali e logistiche, oltre ad una presunta garanzia di titolarità, hanno arenato la trattativa sul nascere. Ora il Palermo punta forte sul trentasettenne Benoit Costil, oltre quattrocento presenze in Ligue1, portiere che il nuovo ds rosanero conosce bene per averlo già ingaggiato nel corso del suo mandato dirigenziale alla Salernitana. Kastrati del Cittadella resta un'alternativa ma, secondo il noto quotidiano sportivo nazionale, i contatti con l'entourage di Costil sono molto ben avviati e dovrebbe essere lui l'erede del connazionale Gomis alla corte di Dionisi. L'infortunio di Lucioni, problema all'anca e probabili due mesi di stop, rende prioritario anche l'ingaggio di un performante difensore centrale. Ceccherini e Ferrari restano le piste più battute, con il primo che sembra essere favorito. Qualcosa il Palermo integrerà anche nel reparto offensivo, anche se i sondaggi per Crnac e Allende non hanno ad oggi trovato ulteriore evoluzione per i costi esosi delle rispettive operazioni. Almeno sulla carta, nonostante le perplessità generate dalle performances di Lund tra scorsa stagione ed avvio di quella attuale, la dirigenza del club targato CFG non sembra voler ingaggiare un altro specialista del ruolo da esterno basso di sinistra, continuando a ritenere gli adattabili Pierozzi, Buttaro e Ceccaroni valide e sufficienti alternative al nazionale statunitense ex Hacken.