Calciomercato Palermo, rebus tra i pali: prende quota il ritorno di Sirigu. Dettagli

Ancora una decina di giorni, poi la sessione estiva di calciomercato chiuderà i battenti. Palermo targato City Football Group che deve necessariamente ultimare almeno tre operazioni in entrata, per completare e potenziare la rosa a disposizione di Alessio Dionisi e puntare realisticamente alla promozione diretta in Serie A. L'infortunio occorso a Brescia ad Alfred Gomis ha sovvertito l'ordine delle priorità e adesso l'impellenza di management ed area tecnica è quella di reperire un portiere esperto ed affidabile sul mercato che possa costituire una valida alternativa o contendere la maglia da titolare al giovane Sebastiano Desplanches. Casting già freneticamente in corso da diverse ore, con l'ipotesi Andrea Consigli di difficile realizzazione, la pista Costil sicuramente percorribile, l'opzione Kastrati sullo sfondo ed una suggestione che col passare delle ore sta prendendo sempre più corpo. Per ovviare al lungo stop dell'ex estremo difensore di Crotone e Torino, infatti, secondo il portale GianlucaDi Marzio.com, il Palermo starebbe gettando le basi per un clamoroso ritorno tra i pali della porta del Renzo Barbera: contatti fitti e proficui in corso con Salvatore Sirigu, oggi trentasettenne ed attualmente svincolato dopo l'ultimo semestre in Turchia nelle file del Karagümrük. Lanciato titolare giovanissimo da Walter Zenga proprio con la maglia del Palermo durante i fasti dell'era Zamparini, Sirigu ha raggiunto traguardi prestigiosi con il club di viale del Fante, sfiorando la qualificazione alla Champions League e raggiungendo la finale di Coppa Italia nel biennio tra il 2009 ed il 2011. Poi il passaggio al Psg e la Nazionale per un portiere di straordinario talento la cui prestigiosa carriera è partita proprio dal capoluogo siciliano. Filtra ottimismo tra le parti per una possibile chiusura della trattativa nelle prossime ore: i profili vagliati da Morgan De Sanctis sono vari e tutti di buon livello, ma Sirigu sembra aver superato la concorrenza ed essere ad ora in pole per diventare un nuovo tesserato del Palermo edizione 2024-2025.