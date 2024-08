Palermo, tegola Gomis: da Consigli e Mirante a Ochoa, ora serve un portiere

Brutta tegola per Alessio Dionisi. Il portiere del Palermo Alfred Gomis, uscito anzitempo nel corso della gara contro il Brescia per un infortunio al ginocchio destro, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione del tendine rotuleo. Per questo motivo, l'esperto estremo difensore verrà operato nei prossimi giorni, con lo stop che si preannuncia decisamente lungo (circa sei-otto mesi).

"Consigli è in rotta con il Sassuolo ma ha già ribadito di volere un posto da titolare e anche per questo ha detto no al Monza", scrive il noto quotidiano locale. Tra gli svincolati, vi sono profili internazionali come Ochoa, Vaclik e Karius, "che però chiedono un ingaggio pesante, e cavalli di ritorno possibili come Sirigu e Viviano, reduci da esperienze non proprio esaltanti con Karagumruk e Ascoli". Tra coloro in cerca di una squadra anche Berisha, Lamanna, Mirante e Pegolo. Seguiranno aggiornamenti...