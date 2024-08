Calciomercato Palermo, casting per la porta: avanza Costil, spunta Kastrati

Brutta tegola per Alessio Dionisi. Il portiere del Palermo Alfred Gomis, uscito anzitempo nel corso della gara contro il Brescia per un infortunio al ginocchio destro, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione del tendine rotuleo. Per questo motivo, l'esperto estremo difensore verrà operato nei prossimi giorni, con lo stop che si preannuncia decisamente lungo (circa sei-otto mesi).

Ma non solo; come informa "TuttoMercatoWeb", sul taccuino del ds rosanero anche il nome di Elhan Kastrati: il portiere classe 1997 in forza al Cittadella, oltre ad essere nel giro della Nazionale albanese, vanta ben 145 presenze in serie cadetta. Sullo sfondo, anche il profilo di Andrea Consigli, in uscita dal Sassuolo. Tuttavia, l'esperto portiere neroverde potrebbe non accettare "una destinazione così lontana da Modena, visto che pare che dietro al no al Monza di qualche settimana fa ci fosse la voglia di restare in città", scrive la "Gazzetta di Modena". Seguiranno aggiornamenti...