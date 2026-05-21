Giacomo Corona ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Non è finito come tutti noi speravamo ma è stato un anno molto importante, le emozioni provate quest'anno da palermitano sono state uniche, insieme abbiamo creato una grande famiglia, volevamo ringraziare tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto, tutti i miei compagni con cui abbiamo instaurato un rapporto magnifico. Grazie Palermo, orgogliosi di essere PALERMITANO".

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