Il messaggio del centravanti dei rosanero su Instagram

- Palermo

Giacomo Corona ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Non è finito come tutti noi speravamo ma è stato un anno molto importante, le emozioni provate quest'anno da palermitano sono state uniche, insieme abbiamo creato una grande famiglia, volevamo ringraziare tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto, tutti i miei compagni con cui abbiamo instaurato un rapporto magnifico. Grazie Palermo, orgogliosi di essere PALERMITANO".

Palermo
Caricamento post Instagram...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti