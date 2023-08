Palermo, Corini rispolvera la carta Segre: gol e prestazione top di Jacopo. Ruolo…

Corini ha tirato fuori dal mazzo la carta Segre al Mapei Stadium per restituire fisicità, corsa e dinamismo ad un reparto apparso un po'monocorde nelle precedenti uscite. L'ex Torino ha risposto presente, sfoderando una prestazione intensa e di livello, oltre a firmare il pesantissimo gol del nuovo vantaggio rosa sulla Reggiana dopo il pari firmato Lanini. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sulla vena ritrovata dal centrocampista rosanero, i cui progressi sul piano della condizione psicofisica sono stati colti da Corini in sede di preparazione del match contro gli emiliani. Un Segre tonico, brillante ed instancabile quello ammirato contro la compagine di Nesta, impiegato da intermedio di sinistra a differenza della scorsa stagione secondo il noto quotidiano regionale, in cui aveva anche provato a cimentarsi da esterno alto a destra nel 3-5-2 in alcune circostanze. Plus in occasione della rete del Mapei Stadium, non tanto la zuccata vincente a chiudere l'azione, ma soprattutto il velo con cui, su imbucata di Insigne, l'ex Venezia fa scorrere la palla per Di Mariano sull'out mancino. Dopo la panchina nella prima giornata al San Nicola contro il Bari, per Segre pareva profilarsi un'altra stagione da comprimario da alternativa non in cima alle gerarchie tecniche di Corini. Le difficoltà in termini di ritmo, passo, intensità e schermatura della retroguardia, emerse in linea mediana nelle prime uscite stagionali dei rosa, hanno convinto Corini a modificare struttura e morfologia del reparto nella gara contro la Reggiana. Segre ha risposto presente, formando con Gomes e Vasic un trio complementare e molto ben assortito in zona nevralgica. Ribadendo, una volta di più, che le alternative a disposizione di Corini nel reparto, sono varie e di assoluti lignaggio.