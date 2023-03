Palermo, Corini e le due giornate di squalifica: il club rosanero valuta il ricorso

Dopo le due giornate di squalifica rimediata da Corini il Palermo valuta il ricorso

⚽️

"Due turni a Corini, possibile ricorso". Questo è il titolo in apertura del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla squalifica rimediata dal proprio tecnico durante il match tra Cittadella e Palermo, valido per la 29a giornata del campionato di Serie B. Sfida terminata in un pirotecnico 3-3, nella quale entrambi gli allenatori sono stati allontanati dal terreno di gioco, in due momenti diversi della gara.

Il calendario rosanero vede come prossime avversarie il Modena al Renzo Barbera ed il Parma al rientro dalla sosta. Due sfide che rappresentano un crocevia per la stagione del club del capoluogo siciliano. La via dell'Emilia sta per essere imboccata, a partire da venerdì 17 marzo, in cui Pigliacelli e compagni affronteranno i canarini di mister Tesser. Poi toccherà alla compagine di Fabio Pecchia il primo aprile. Partita nella quale la società targata City Football Group auspica a riavere il proprio tecnico in panchina. Le due giornate rifilate al mister di Bagnolo Mella per espressioni offensive nei confronti di Edoardo Gorini e per critiche irrispettose al quarto ufficiale, con ogni probabilità saranno oggetto di ricorso, nel tentativo di dimezzare la squalifica.