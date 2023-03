Palermo, emergenza infortuni: Corini e le alternative per il Modena in ogni reparto

Graves in pole per una maglia da titolare, in attacco il tandem Tutino-Soleri

L'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" mette in luce le criticità di formazione per Eugenio Corini in vista di Palermo-Modena. Il match - valido per la trentesima giornata del campionato di Serie B - è in programma venerdì 17 marzo alle ore 20.30 al Renzo Barbera.

Il tecnico ex Brescia non avrà, salvo recuperi dell'ultima ora, a disposizione Brunori, Bettella, Sala e Orihuela. Nel reparto più arretrato si candida per una maglia da titolare Simon Graves che ha ben impressionato all'esordio contro il Frosinone. Sulla corsia di sinistra ballottaggio aperto tra Masciangelo e Aurelio con quest'ultimo che ha disputato da titolare le ultime due partite contro Pisa e Cittadella.

In attacco l'ipotesi più concreta è quella di un tandem composto da Soleri e Tutino con Brunori che non sarà schierabile dopo ben settantotto partite disputate con la maglia rosanero. Corini avrà a disposizione poco più di settantadue ore per compiere le sue scelte in vista di una partita che può essere uno snodo chiave in vista dei playoff.