Palermo, Brunori ai box dopo 78 partite: si ferma lo stakanovista del gol

"Lo stakanovista del gol si ferma. Matteo Brunori , che non ha saltato nemmeno una delle 78 partite ufficiali con il Palermo , questa volta è costretto a stare ai box", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che punta i fari sull'infortunio del capitano rosanero. La diagnosi ha evidenziato una distrazione muscolare di primo grado al semitendinoso della coscia destra e l'ex Juventus starà fuori almeno per tre settimane.

Quattordici dei trentatré gol complessivi siglati dal Palermo sono stati messi a segno da Brunori e per Corini non sarà facile rimpiazzare l'attaccante che ha fatto le fortune della formazione siciliana nell'ultimo biennio. L'italobrasiliano, oltre ad essere in piena corsa con Cheddira del Bari per il titolo di capocannoniere, è anche il giocatore che ha tirato di più di tutta la Serie B , con 82 conclusioni.

Nelle ultime due stagioni il Palermo non ha mai fatto a meno di Brunori. "L’unica volta che il bomber aveva rischiato di saltare una gara risale al 24 gennaio del 2022 in un Catanzaro- Palermo, in cui era subentrato negli ultimi 8 minuti", si legge. 78 partite ufficiali su 78, compresa questa stagione, 76 delle quali partendo da titolare. Numeri da capogiro per un calciatore che ha letteralmente trascinato il Palermo a suon di giocate d'alta scuola e gol pesanti. "Solo nell’ultimo tour de force (...) per la prima volta Brunori era sembrato più stanco e in difficoltà fisica(...). Segnali, che al netto del caso fortuito, sono culminati con l’infortunio muscolare rimediato sabato scorso", chiosa il noto quotidiano.