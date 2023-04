Palermo, contro il Cosenza ritorna Verre: Corini riparte dal trio con Saric e Gomes

In vista del match tra Palermo e Cosenza, Corini ritrova il super trio a centrocampo

“Contro il Cosenza in mediana Saric, Verre e Gomes: il Palermo riparte di corsa”. Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Cosenza in programma il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera" ed in particolare sul possibile trio di centrocampo da schierare da Eugenio Corini.

Palermo, verso Cosenza: Aurelio avanti nel ballottaggio con Sala sulla sinistra — Geometrie, duttilità, interdizione e schermatura della retroguardia, sagacia tattica e tanta corsa per Claudio Gomes. Divenuto titolare nel match tra Palermo e Pisa nel girone d'andata, da lì in poi totalizzerà 17 apparizioni dal 1'. Escluse ovviamente le assenze per infortunio o squalifica. Delle presenze citate, solo due contro Frosinone e Genoa (a sprazzi) il centrocampo formato da Valerio Verre, Dario Saric e l'ex Manchester City è stato schierato.

Un trio di cui il tecnico Eugenio Corini non farebbe volentieri a meno. Per qualità, quantità e sincronia che i tre potrebbero sciorinare una volta acquisita maggiore continuità. Piede educato, rapidità d'esecuzione e di pensiero, sopraffina visione di gioco, Verre rappresenta un profilo di alto lignaggio per gli attuali standard del campionato di Serie B. Saric mezz'ala eclettica e polivalente che abbina dinamismo e qualità. Rapidità, buona tecnica individuale, abile negli inserimenti offensivi e spiccata propensione alla rifinitura.

Un possibile schieramento in zona nevralgica, come detto degno di ben altre categoria, che innalza livello e ritmo di costruzione e rifinizione della manovra. Dettando tempi, stile e creando geometrie fondamentali per i compagni, soprattutto quelli d'attacco. Dunque, è giunto il momento che Claudio Comes, Valerio Verre e Dario Saric, insieme si prendano il Palermo a suon di gol, giocate di qualità e assist da trasformare in vincenti. L'ex Ascoli ha ormai ritrovato la tanta agognata continuità, il calciatore scuola Roma, smaltita l’influenza, tornerà a prendere il proprio posto ed il regista francese è pronto scendere in campo nuovamente da titolare per la terza sfida consecutiva.