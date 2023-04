Palermo, contro il Cosenza c’è il muro: Mateju, Marconi e Nedelcearu a disposizione

In vista del match contro il Cosenza, il Palermo ritrova il suo muro difensivo

“Palermo, in difesa torna il muro: Mateju, Nedelcearu e Marconi”. Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla preparazione del Palermo all'ostica sfida contro il Cosenza in programma il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera" ed in particolare sulla difesa della formazione siciliana.

Palermo, verso Cosenza: Aurelio avanti nel ballottaggio con Sala sulla sinistra — Il picco degli assenti è stato contro il Parma con Corini che ha dovuto fare a meno di nove effettivi in uno snodo playoff in cui Vazquez e compagni hanno, poi, avuto la meglio. In terra emiliana i rosanero si sono presentati con una difesa inedita, senza la qualità di Verre e con un Brunori non nel pieno delle sue forze.

Lunedì sera al Renzo Barbera arriva il Cosenza e Corini avrà a disposizione il terzetto difensivo titolare composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi. I tre in campionato sono partiti insieme dal 1' minuto per sette volte incappando in una sconfitta soltanto contro il Genoa di Gilardino. Tre successi e altrettanti pareggi, tenendo la porta inviolata in due occasioni. L'ultima apparizione di Marconi a Pisa dove è stato costretto al cambio a causa di quella che si sarebbe poi rivelata una lesione alla coscia. Il numero quindici ha bruciato le tappe dei tempi di recupero ed è pronto, insieme ai colleghi di reparto, a prendersi carico delle responsabilità del pacchetto difensivo del Palermo di Corini.