Concluso oggi, 7 luglio, il pre-ritiro del Palermo nel centro sportivo di Veronello in Veneto. Adesso direzione Ronzone

Il Palermo di Eugenio Corini prosegue la preparazione verso la prossima stagione di Serie B . I rosanero, radunatisi il 5 luglio nel centro sportivo di Veronello in Veneto, hanno terminato i tre giorni di test a porte chiuse.

La seconda parte del ritiro sarà in Trentino Alto-Adige, precisamente nella località di Ronzone, dove verranno poi effettuati i primi test amichevoli. La conclusione della preparazione è prevista per il 4 luglio, giorno del test contro il Trento di Bruno Tedino, prima dell'esordio ufficiale stagione inCoppa Italia contro lo Spezia.