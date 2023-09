Palermo, con l’Ascoli riflettori su cinque ex: da Viviano e Bellusci a Nestorovski

Il primo della lista è Emiliano Viviano. Solamente metà stagione per il portiere toscano con la maglia rosanero, approdato in Sicilia nel gennaio del 2012. Nonostante le importanti premesse, con il giocatore anche nel giro della Nazionale italiana, il suo rapporto con il club di Viale del Fante si concluse molto presto. Per quanto riguarda i difensori, il Palermo rivedrà Giuseppe Bellusci, già affrontato nella passata stagione, con l'ex Catania che si è distinto per grinta e leadership in tutte le maglie che ha indossato. Passando al reparto di centrocampo, troviamo Eddy Gnahoré ed Erdis Kraja. Il primo è un classe 1993 che ha disputato una sola stagione con il Palermo in Serie B mettendo a segno quattro reti e che ha mancato il suo confronto con i rosa nella passata stagione a causa di un infortunio. Il secondo è l'unico ex che ha fatto parte del club siciliano dalla rinascita targata Dario Mirri, diventando uno dei protagonisti della scalata al vertice della Serie D guidata da Rosario Pergolizzi. Dulcis in fundo, anche il nuovo arrivato in casa marchigiana Nestorovski affronterà per la prima volta da avversario la sua ex squadra. Il bomber macedone è l'ottavo miglior marcatore di sempre del Palermo, con trentanove reti messe a segno in novantanove presenze. Ex capitano e capocannoniere in tutte e tre le annate in rosanero, il classe 1990 potrebbe giocarsi la sua prima maglia da titolare con l'Ascoli proprio contro il club che lo ha lanciato in Italia.