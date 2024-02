Palermo-Como, dal 2002 rosanero imbattuti al Renzo Barbera. I precedenti

Rosanero che distano tre punti dal secondo posto occupato proprio dai lariani e dalla Cremonese . Vincere significherebbe aumentare ancora di più l'entusiasmo per uno stadio che potrebbe vedere il proprio record stagionale. Comaschi che vengono da due successi consecutivi e che vogliono consolidare sempre di più la secondo posizione superando gli uomini di Stroppa . Questo e tanto altro il match del sabato del venticinquesimo turno del campionato di Serie BKT tra il Palermo di Eugenio Corini e il Como di Osian Roberts . Il confronto è in programma oggi, 17 febbraio, allo stadio "Renzo Barbera" alle ore 16:15.

Palermo e Como si affrontano per la venticinquesima volta allo stadio "Renzo Barbera". Dalla stagione 2002-2003, ovvero l'annata in cui Maurizio Zamparini ex presidente della compagine rosanero acquistò le quote del club siciliano, imbattuto con una vittoria e un pareggio.