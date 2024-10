Palermo, chi dal primo minuto contro il Mantova? I tifosi sono sicuri

I tifosi hanno espresso la loro opinione sull'undici titolare contro il Mantova tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

Mediagol ⚽️ 30 ottobre 2024 (modifica il 30 ottobre 2024 | 08:31)

Il Palermo si prepara ad affrontare il Mantova di Possanzini, in una sfida importante per i rosanero che cercano continuità e certezze. Tanti dubbi di formazione in tutti i reparti, complice anche il turno infrasettimanale e il possibile turnover di Dionisi.

LA FORMAZIONE DEI TIFOSI

Secondo i tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it, c'è una formazione che dovrebbe essere quella titolare.

IN PORTA — Tra i pali non c'è nessun dubbio: Desplanches titolare. Il 2003 sta avendo un ottimo rendimento e al momento non ci sarebbe nessuna motivazione per cambiare.

IN DIFESA — In difesa i dubbi sono invece molti di più: Per il ruolo di centrale Nikolaou è quello con il posto "assicurato", con l'87% dei votanti in favore del suo inserimento tra i titolari. Per il ruolo di centrodestra Nedelcearu, complice l'assenza di Baniya, sarebbe il preferito dai tifosi con il 68% di votanti in favore, rispetto al solo 4% di Peda. Sulle fasce invece c'è più di qualche dubbio: Sulla destra Diakitè ha accumulato l'82% dei voti, rispetto al 34% di Pierozzi, che potrebbe giocare anche a sinistra. Sulla corsia mancina il preferito è Ceccaroni che, dopo due ottime prestazioni in quella posizione, è il favorito con il 68% dei votanti in suo favore. Poco dietro Lund con il 48% dei voti, Buttaro invece è il preferito per il solo 2%.

A CENTROCAMPO — A centrocampo nessun dubbio su Claudio Gomes: il 100% dei votanti lo vede come l'indiscusso titolare in mezzo al campo, seguito da Segre con il 91%. Il maggiore dubbio si trova nel ballottaggio Ranocchia-Verre: L'ex Sampdoria è il favorito con il 67% dei voti, dopo due ottime prestazioni contro Modena e Reggiana. Il 2001 invece dovrebbe essere il titolare per il 37% dei votanti. Vasic molto più dietro avendo solo il 5% dei voti a suo favore.

IN ATTACCO — In avanti i voti sono distribuiti tra tutti gli interpreti dell'attacco, ma tre spiccano su tutti: Henry, complice l'assenza di Brunori, è il favorito nel ruolo di centravanti con l'88% dei voti. Sulle ali Insigne, che appare ritrovato in questo inizio di campionato, è il preferito dei tifosi per il centrodestra con il 70% dei voti, preferito a Le Douaron che ha accumulato il 36% dei voti. Sulla fascia sinistra Di Francesco dovrebbe essere il titolare per il 68% dei votanti, contro il 18% di Di Mariano e Appuah.

LA FORMAZIONE FINALE

La formazione finale secondo i tifosi, dunque, dovrebbe essere composta da: Desplanches; Ceccaroni , Nikolaou , Nedelcearu , Diakitè; Segre, Gomes, Verre; Di Francesco, Henry, Insigne.

Formazione identica alle ultime due uscite dei rosanero, salvo per l'assenza di Baniya: scelte che hanno convinto i tifosi a dare fiducia allo stesso undici che ha portato 4 punti nelle ultime due sfide.